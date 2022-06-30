ЕС объявил конкурс стипендий для белорусских студентов 30.06.2022, 18:50

В рамках программы «EU4Belarus – SALT».

Европейский союз в рамках программы «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» объявляет конкурс заявок на получение стипендий EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training). На стипендии могут рассчитывать студенты из Беларуси, подвергшиеся преследованию на родине и поступившие в университеты Литвы, Латвии, Чехии и Польши начиная с 2020-21 учебного года.

Размер стипендии — 450 евро в месяц, стипендия выплачивается с сентября по июнь. Максимальный срок поддержки — три академических года, или до окончания одного полного цикла обучения по программе бакалавриата или магистратуры, который истекает раньше

В 2022 году на первом этапе программы будет распределено 40 стипендий. В рамках второго этапа планируется распределить не менее 150 стипендий.

Программа реализуется в партнерстве с правительствами Латвии, Литвы, Польши и Чехии и финансируется Европейским союзом. Эти меры были приняты в ответ на политический кризис, развернувшийся после президентских выборов 2020 года в Беларуси. Цель программы — содействовать укреплению устойчивости ради расширения гражданских прав и возможностей и устойчивого экономического роста в Беларуси.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 25 июля 2022 года заполнить анкету и предоставить пакет документов, полный перечень условий — на сайте конкурса.

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