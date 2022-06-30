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В Гродно отменили фестиваль «Автонашествие»

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  • 30.06.2022, 22:02
  • 1,676
В Гродно отменили фестиваль «Автонашествие»

Он должен был пройти 2 июля.

Фестиваль "Автонашествие", который планировалось провести в Гродно 2 июля, не состоится.

"К сожалению, "Автонашествие" не состоится 2 июля. Приносим извинения участникам и зрителям мероприятия. Мы сообщим отдельно о том, что будет с мероприятием", — передаёт autogrodno.by слова организаторов фестиваля.

По неофициальной информации, городские власти не согласовали фестиваль, так как увидели нарушение порядка организации массового мероприятия.

В рамках "Автонашествия" на парковке ТЦ "Old City" планировалась выставка автоклубов и редких автомобилей, а также "Мотоджимхана". Потом предполагалось, что участники фестиваля большой колонной отправятся через город к клубу "База". Там должен был пройти отбор и выступление самых громких автомобилей Беларуси.

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