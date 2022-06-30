РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов 6 30.06.2022, 23:08

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РФ требует у МИД Болгарии отменить это решение.

После того как МИД Болгарии объявил о сокращении штата посольства РФ и высылке 70 российских дипломатов, российская дипмиссия потребовала у болгарского МИД отменить свое решение — в противном случае угрожает разрывом дипотношений и прочими «тяжелыми последствиями».

В российском МИД еще два дня назад пообещали «дать ответ» на решение болгарской стороны о высылке российских дипломатов, а из сегодняшнего заявления посольства России в Болгарии стало ясно, в чем он может выражаться.

Поступок болгарского МИД назван там «беспрецедентным, провокационным и клеветническим актом», а все обвинения в адрес высылаемых дипломатов, на которых «пытаются поставить клеймо», Россия категорически отвергает.

В российском посольстве у Болгарии потребовали отозвать решение о высылке дипломатов — в противном случае, говорится в документе, будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве).

— Ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону, — предупреждает российская дипмиссия.

Напомним, два дня назад в болгарском МИД заявили о сокращении штата посольства РФ в Болгарии и высылке 70 российских дипломатов, которых к тому же объявили персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну до 3 июля.

Такое решение объяснили в том числе и тем, что деятельность этих дипломатов представляет угрозу нацбезопасности.

Бывший премьер-министр страны Кирил Петков, в частности, обвинил высланных дипломатов в «работе на внешнеполитические ведомства», а правительство России — во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.

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