Режим Лукашенко не может получить оплату за поставки калия в Индию 1 6.06.2022, 18:36

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Мешают санкции.

Беларусь не может получить платежи из Индии за поставки калийных удобрений — этому препятствуют санкции, пишет агентство Reuters.

Еще в феврале 2022-го компания Indian Potash Ltd (IPL) открыла счет в рупиях в российском «Сбербанке», чтобы оплачивать поставки белорусского калия. Сделано это было по запросу Белорусской калийной компании (БКК).

На счет поступил первый платеж на 23 миллиона долларов в эквиваленте. Однако до сих пор российский банк не смог его обработать. Об этом говорится в письме индийской компании в адрес банка, датированном 23 мая. Только «незначительная» сумма рупий была конвертирована в рубли для оплаты белорусского калия.

Источники Reuters утверждают, что проблемы с транзакцией возникли из-за санкций, введенных против России, а точнее, отключения банков от SWIFT.

В декабре 2021 года США ввели санкции против БКК, недавно ЕС также ввел ограничения против «Белкалия» и его трейдера БКК.

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