Варшава выразила протест против осквернения могил польских солдат в Беларуси

Варшава выразила протест против осквернения могил польских солдат в Беларуси6
- 1.07.2022, 8:58
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Акты вандализма происходят в основном в Гродненской области.
Протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могил выразила официальная Варшава. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.
«Серьезную озабоченность министерства иностранных дел вызывают учащающиеся акты осквернения мест польской национальной памяти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это происходит главным образом на территории Гродненской области.
«Осквернения в основном касаются Гродненской области, где находится около 550 мест упокоения польских солдат, участников народных восстаний, защитников Гродно. Недавно неизвестные уничтожили польские надгробия и памятники в Богданах, Бобровичах, Дындылишках, Ивье, Ошмянах, Иодкевичах», — уточнили в МИД Польши.
Ведомство к белорусским властям с призывом немедленно прекратить акты вандализма и привлечь виновных к ответственности: «В соответствии с международными стандартами этот вопрос должен быть полностью исключен из текущих политических споров».
Варшава также решительно осуждает «создание местными властями атмосферы допущения такой практики», которой «способствует клеветническая антипольская кампания в белорусских СМИ».
Ранее стало известно, что возле деревни Иодковичи неизвестные выкопали останки из братской могилы польских солдат. Там были похоронены солдаты Армии Крайовой, погибшие в 1944 году. Однако провластные телеграм-каналы сообщили, что в рамках расследования дела о геноциде белорусов останки солдат перезахоронены на кладбище в Эйсмонтах. Сам памятник вскоре уберут.