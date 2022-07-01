Археологи нашли в Перу магический древний идол 1.07.2022, 17:35

Фигурка изображала конкретного персонажа.

В Перу археологи, проводящие раскопки в руинах древнего мегаполиса Чан-Чан, обнаружили прекрасно сохранившуюся деревянную фигурку, которая использовалась для магических церемоний.

Об открытии сообщает Министерство культуры Перу. Редкий артефакт был обнаружен в ходе раскопок, которые проводятся в городе Чан-Чан на севере страны. В свое время это был крупнейший город Южной Америки, построенный из сырцового кирпича.

Деревянная фигурка была найдена во время раскопок в рамках третьего этапа проекта восстановления церемониального комплекса Уака-Такайнамо. Исследователи сообщают, что высота фигурки составляет 46 сантиметров, ширина - 16 сантиметров. Она представляет собой полное изображение человека в шляпе трапециевидной формы, украшенной семью вертикальными полосами чередующихся светлых и темных цветов.

Лицо скульптуры плоское и овальное, оно окрашено в красный цвет. По словам главы исследовательского проекта Артуро Паредеса Нуньеса, нос выступает вперед, глаза - миндалевидные. Кроме того, голова снабжена круглыми ушами, внутри которой обнаружены остатки черной смолой. Последняя, вероятно, служила для удерживания перламутровых украшений.

Эксперты считают, что это мог быть идол, который использовался в ритуальных целях. Возможно, жители города веровали в его магическую силу. Фигурка изображала конкретного персонажа. Вероятнее всего, это был носильщик - один из тех участников церемоний, кто удостаивался чести нести на носилках первосвященников, сановников и священные предметы.

Ученые отмечают, что туловище, руки и кисти тоже были окрашены в красный цвет, а на груди видны темные круглые пятна. Интересно и то, что магический персонаж носит треугольную юбку, край которой украшен небольшими прямоугольными полосами, похожими на те полосы, которые украшают и шляпу.

О том, что эта фигурка имела сакральное значение, говорит и то, что рядом с нею были найдены ожерелье из семян священного растения и небольшой черный мешочек, украшенный белыми и коричневыми нитями. Эксперты говорят, что фигурка находилась на стоянке Уака-Такайнамо, связанной с культурой чиму. Этот народ в период между XII и XV веками занимал территорию современной перуанской провинции Трухильо.

Город Чан-Чан был сакральным религиозным центром, куда паломники стекались со всей Америки. Его название переводилось как "Солнце-Солнце". Он был основан в 850 году нашей эры культурой моче и просуществовал до 1470 года нашей эры, когда был завоеван инками. Чан-Чан считается самым большим городом в доколумбовой Южной Америке, он был столицей королевства Чимор. Пик расцвета пришелся на 1200 год нашей эры, когда площадь Чана-Чана выросла до 20 квадратных километров, а его население составляло почти 100 тысяч человек. Даже в Европе в то время таких крупных городов практически не было.

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