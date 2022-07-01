Лукашисты задним числом ввели новшество по тарифам на газ и электричество 1 1.07.2022, 17:44

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Кого оно затронет?

В Беларуси цены на энергоресурсы для реального сектора экономики — предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей — привязали к курсу российского рубля. Ранее — к доллару. Речь не только про российский газ, но и электроэнергию, которую производят из мазута. Это следует из сообщения министерства антимонопольного регулирования и торговли. Изменение ввели задним числом — с 1 апреля, пишет zerkalo.io. При этом новшество предполагает существенный нюанс по индексации тарифов.

Еще одно новшество касается индексации цен на энергоресурсы при их оплате, ее будут проводить при изменении курса белорусского рубля к российскому рублю. В ведомстве также поясняют, что для снижения ценовой нагрузки на потребителей реального сектора экономики индексация цен на природный газ, электрическую и тепловую энергию будут проводить только в том случае, если курс российского рубля упадет к доллару до 75 рублей и более.

В МАРТ также добавляют, что это изменение касается юрлиц, ИП, а население — нет. При этом новшества вводят задним числом — с 1 апреля.

Напомним, c 1 апреля Минск стал рассчитываться за газ в российских рублях. В правительстве говорили ранее, что цена «стала выгоднее», чем было предусмотрено старым соглашением.

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