Роберт Левандовский о переходе в «Барселону»: Я счастлив
- 17.07.2022, 10:13
Польский форвард по прибытии на Мальорку прокомментировал трансфер.
Нападающий Роберт Левандовский прокомментировал переход из «Баварии» в «Барселону», сообщает «Трибуна».
Форвард по прибытии на Мальорку ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, что сбылась его мечта.
«Да, я счастлив», – сказал поляк.
В ближайшее время Левандовский отправится в США, где «Барселона» проводит предсезонное турне, пройдет медосмотр и подпишет с клубом контракт.
Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «блаугране» в 45+5 млн евро.