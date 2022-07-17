Роберт Левандовский о переходе в «Барселону»: Я счастлив 17.07.2022, 10:13

Польский форвард по прибытии на Мальорку прокомментировал трансфер.

Нападающий Роберт Левандовский прокомментировал переход из «Баварии» в «Барселону», сообщает «Трибуна».

Форвард по прибытии на Мальорку ответил на вопрос журналистов, доволен ли он тем, что сбылась его мечта.

«Да, я счастлив», – сказал поляк.

В ближайшее время Левандовский отправится в США, где «Барселона» проводит предсезонное турне, пройдет медосмотр и подпишет с клубом контракт.

Как сообщалось ранее, трансфер обойдется «блаугране» в 45+5 млн евро.

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