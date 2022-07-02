закрыть
2 июля 2022, суббота, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента

  • 2.07.2022, 8:42
  • 2,272
В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента

Демонстранты требуют роспуска власти и проведения новых выборов.

Участники протестов атаковали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии. Демонстранты требуют роспуска власти и проведения новых выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы приемов и гостевые дома.

То же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти, скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.

"В нынешних тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от Президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства.

24 декабря в Ливии были запланированы президентские выборы, а затем должны были состояться парламентские. Однако в самый последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие и вспыхнули протесты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко