В Ливии протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента 2.07.2022, 8:42

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Демонстранты требуют роспуска власти и проведения новых выборов.

Участники протестов атаковали и подожгли здание Палаты представителей в Тобруке на востоке Ливии. Демонстранты требуют роспуска власти и проведения новых выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во многих кабинетах демонстранты жгли официальные документы, после чего были повреждены целые кабинеты, залы приемов и гостевые дома.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS — RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

То же время в Триполи люди вышли на улицы с требованием роспуска органов власти, скорейшего проведения президентских и парламентских выборов, а также вывода наемников и иностранных сил.

"В нынешних тяжелых политических и социальных условиях молодежь требует от Президентского совета распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение в стране, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны", - говорится в заявлении демонстрантов.

لادبيبة ولاباشاغا ولا ولاا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم https://t.co/x5HazZ5T2G — From Libya, For libya (@itscanster) July 1, 2022

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства.

24 декабря в Ливии были запланированы президентские выборы, а затем должны были состояться парламентские. Однако в самый последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие и вспыхнули протесты.

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