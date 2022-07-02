Белорусы массово увольняются с работы в Гомельской области 2 2.07.2022, 8:58

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В каких сферах отток кадров проходит активнее всего?

Белстат опубликовал свежие данные о количестве трудоустроенных в Гомельской области. Данные говорят о том, что в регионе происходит небывалый отток кадров, пишет «Флагшток».

На Гомельщине количество уволенных работников организаций стабильно превышает число нанятых уже много лет. Отток нанимаемых работников частично компенсируется трудоустройством в малом бизнесе. В итоге в начале 2022 года количество занятых в Гомельской области даже несколько возросло. Но, начиная с апреля, на рынке труда начался резкий спад.

Если в апреле количество трудоустроенных в Гомельской области сократилось на 1,4 тысячи человек. То уже в мае сокращение возросло до 3,3 тысяч человек.

Детальные данные за май Белстат еще не сообщил, но известно, что в апреле главным «виновником» сокращений стала сфера творчества, спорта, развлечений и отдых. Здесь на 188 трудоустроенных человек пришлось 704 уволенных работников. Существенный отток кадров происходит и в системе здравоохранения, где в апреле численность уволенных оказалась больше, чем трудоустроенных на 377 человек.

Несмотря на сокращение занятых, число безработных продолжает оставаться минимальным. На конец мая на всю область таковых лишь 841 человек. Официальный уровень безработицы составляет 0,1%.

При этом с начала года за помощью в трудоустройстве обратилось 9,7 тысяч граждан. Однако статус безработного получили менее 40% из них. В прошлом же году доля граждан признаваемых центром занятости безработными составляла почти 50%.

Несмотря на рекордный рост цен, средний размер пособия по безработице за последний год сократился. Если в мае 2021 гола он составлял 33,4 рубля, то теперь — лишь 31,1 рубля. Это в 45 раз меньше, средней заработной платы в регионе и в 10 раз меньше бюджета прожиточного минимума. При чем эти мизерные деньги безработные должны еще и отрабатывать на общественных работах 1–3 раза месяц, что объясняет почему уволенные работники не спешат регистрироваться в службе занятости.

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