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Очевидцы: В районе «Минск-Мира» слышны автоматные очереди

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  • 24.07.2022, 15:16
  • 10,978
Очевидцы: В районе «Минск-Мира» слышны автоматные очереди

Что происходит?

Утром воскресенья, 24 июля, в редакцию onliner.by обратилось несколько читателей с тревожным сообщением: якобы в районе ЖК «Минск-Мир» были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Одна из написавших отметила, что ранним утром (около 5:00) проснулась именно из-за этих звуков. По словам других местных жителей, на раскаты грома или другие погодные явления звуки явно не походили, а скорее были схожи с автоматной очередью.

Позже в сети появился видеоролик, на котором, как утверждается, зафиксировали эту «очередь». А еще — несколько фотографий с гильзами. Последние, если верить местным, обнаружились после похожих на стрельбу звуков.

Журналисты обратились за комментарием в МВД, но ответа пока не получили.

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