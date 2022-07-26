В Литве утонул еще один белорус, который не послушал спасателей 1 26.07.2022, 7:54

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Инцидент произошел в Швянтои.

В Швянтои в минувшее воскресенье утонул белорус. Он был недоволен тем, что спасатели попросили его выйти из воды. Когда спасатели ушли, мужчина снова оказался в воде, нырнул, больше его на поверхности воды никто не видел, пишет Vakarų ekspresas.

В воскресенье на всех пляжах Литвы видел красный флаг, запрещающий купание. По словам главы спасателей Йонаса Пирожникаса, перед несчастьем белоруса попросили выйти из воды.

"Красный флаг, волны 4 балла, течение несет в море. Подъехал спасатель, предупредил мужчину, сказал - купаться нельзя. Тот спросил - почему не висит черный флаг. Ему объяснили, что в Литве с 2004 года изменился порядок и запрещающий купание флаг - красный. Спасатель поехал дальше, чтобы предупредить других отдыхающих, а мужчина вернулся в воду, нырнул и пропал", – рассказал спасатель.

В 14.55 тело 58-летнего мужчины вытащили из воды, недалеко от спасательной станции. Тело 58-летнего мужчины вытащили из воды.

Напомним, в субботу, 23 июля, в Балтийском море в Клайпеде утонул белорус. Еще двоих мужчин, которые плавали вместе с ним, удалось спасти.

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