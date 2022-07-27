Россия лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею 6 27.07.2022, 20:17

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Чемпионат мира-2023 вместо Санкт-Петербурга пройдет в Риге и Тампере

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в финской Тампере и латвийской Риге.

Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Конгресс IIHF одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года вместо Санкт-Петербурга после того, как у России были отозваны права на проведение турнира», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

Также были выбраны места проведения чемпионатов мира 2024, 2025 и 2026 годов. Так первенство мира в 2024 году примут чешские Прага и Острава (соревнование пройдет с 10 по 26 мая), в 2025 году — шведский Стокгольм и датский Хернинг (9-25 мая), а в 2026 году — швейцарские Цюрих и Фрибург (15-31 мая).

Международная федерация хоккея констатировала, что перенесла ЧМ из Санкт-Петербурга по соображениям безопасности.

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