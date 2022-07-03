После мощного удара ВСУ в Мелитополе до сих пор горит аэродром 4 3.07.2022, 13:28

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Госпиталь переполнен ранеными оккупантами.

В оккупированном Мелитополе россияне оцепили здание местного госпиталя, куда свозят раненых в результате утреннего удара ВСУ по вражеской военной базе на аэродроме города.

Об этом пишет "РИА-Мелитополь".

Оккупанты перекрыли движение транспорта в районе медгородка легкой бронированной техникой. По информации источников издания, в городских больницах не хватает донорской крови для гражданских, потому что весь резерв по приказу россиян был направлен в госпиталь.

На самом аэродроме до сих пор наблюдается пожар, предположительно - горит самолет. В самом городе расставлены посты, проводятся усиленные проверки гражданских автомобилей.

"Жителям Мелитополя сегодня лучше оставаться дома", - пишет издание.

По данным СМИ, раненых среди мирных жителей в результате успешной атаки ВСУ на аэродром нет.

Ранее СМИ писали, что в оккупированном Мелитополе минувшей ночью был нанесен мощный удар по территории местного аэродрома, где базируются вражеские войска.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские военные ночью более 30 раз ударили по российской военной базе. "Сегодня ночью Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - отметил он.

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