Foreign Affairs: Украина победит в войне на истощение, если сохранит способность продолжать бой 2 3.07.2022, 17:08

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Для этого понадобится политическая, экономическая и военная решительность.

Война в Украине превратилась в жестокую битву за каждый метр. Стороны обстреливают друг друга артиллерией среднего и дальнего действия. Поэтому и без того разбитые села и города на Донбассе оказались между двумя огнями.

Как и во времена жестоких сражений Первой мировой войны, в нынешнем конфликте лишь небольшие куски территорий переходят из рук в руки. Районы подпадают под оккупацию, а через неделю их освобождают. Также разговоры о скорой победе Украины или России уже исчезли из заголовков газет. Впрочем, аналитики и чиновники до сих пор обсуждают, сколько тяжелого оружия и технологий нужно, чтобы изменить ход войны в пользу Украины. Об этом в статье для Foreign Affairs (перевод - zn.ua) пишут профессор Колледжа Джеймса Мэдисона при Мичиганском государственном университете Кристин Братвейт и старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» Маргарита Конаев.

На минувшей неделе отставной генерал Армии США Бен Ходжес сказал Washington Post, что приток передового западного вооружения на фоне плохого обеспечения и нехватки живой силы у России может помочь Украине остановить российское наступление и уйти в контрнаступление. Однако эта война на истощение скорее всего будет зависеть от способности каждой из сторон обеспечить постоянное поступление войск, боеприпасов и тяжелой техники на восточный фронт, особенно если конфликт затянется, а международное внимание рассеется.

«Логистика, финансовое управление, кадровые службы и здравоохранение будут играть центральную роль, определяя, какая из сторон имеет лучшую способность пополнять свои истощенные подразделения и запасы техники, а также источники продовольствия, горючего и боеприпасов», – пишут авторы.

Армия России демонстрирует четкие признаки дефицита, особенно в сфере восполнения войск после тяжелых потерь. Но это касается и украинской стороны, которая в последние недели признала, что у нее заканчиваются боеприпасы, а ежедневные потери в боях могут достигать 200 солдат. В конфликте, который закончится или хотя бы будет остановлен путем переговоров или перемирия, способность продолжать бой может дать Украине важное преимущество.

Усиливая свои войска и пополняя запасы техники, Украина вероятно не сможет победить российскую армию. Но таким образом она точно лишит врага больших достижений, истощит его ресурсы и желание вести бой дальше. Военная помощь Запада, особенно обеспечение оружием и подготовкой, будет критически важна для такой украинской способности. Но не менее важны и внутренние факторы, такие как возвращение беженцев домой, восстановление экономики и усиление украинского сопротивления на оккупированных территориях. Другими словами, поддержка битвы против Москвы потребует, политической, экономической и военной решимости со стороны украинского народа, а также со стороны США и других стран НАТО. Вызов, однако, состоит в том, что способность продолжать битву будет становиться все более дорогой с течением войны. И западным странам будет все труднее обрести политическую волю для выполнения обязательств перед Украиной.

Признаки дефицита

В начале войны Россия вообще не обдумала возможности долго поддерживать сражение, бросив большое количество войск против Украины без создания цепей обеспечения или установления полного контроля над небом. Украинские военные замедлили российское наступление, а расстояния и погодные условия усложнили материально-технические проблемы Москвы. Так что российские солдаты заплатили высокую цену. Перенос боев на Донбасс ослабил некоторые из этих логистических вызовов Москвы. Линии фронта теперь ближе к России. А сеть железных дорог соединяет РФ и оккупированную ею территорию. Но первоначальные российские ошибки сожгли значительную часть ресурсов, сократив тем самым способность Москвы пополнять и поддерживать силы даже на украинском востоке. Не имея возможности импортировать запчасти и все необходимые компоненты из-за западных санкций, Москва расконсервирует склады старого советского оружия.

Еще большая проблема для России – это пополнение кадров. Авторы отмечают, что обе стороны, скорее всего, искажают данные о потерях. Но Москва точно испытывает проблемы с пополнением истощенных подразделений. Госдума недавно увеличила возрастной порог, чтобы расширить спектр новобранцев, которых можно отправить на войну.

Но Украина тоже испытывает трудности. До начала российского вторжения в феврале Украина добилась значительного прогресса в реформировании своей армии, увеличив гражданский контроль, ограничив коррупцию и оптимизировав командную структуру в соответствии с моделью НАТО. Все эти и другие изменения позволили Украине отразить первоначальный российский удар и разрушить пресловутый план Кремля захватить Киев и другие крупные города страны. Но украинские реформы не были завершены. И во время широкомасштабной войны, конечно же, они значительно замедлились.

Одним из критических элементов поддержания боеспособности является перемещение сил туда, где они наиболее нужны, а также усиление или замена истощенных подразделений. Силы, развернутые на востоке Украины, состоят из наиболее опытных бойцов. Но на них упало основное бремя потерь с тех пор, как Россия решила сосредоточиться на Донбассе. Украинские власти держали в тайне данные о погибших и раненых украинских солдатах. Но в прошлом месяце советники президента Украины начали говорить о том, что от 100 до 200 украинских военных гибнут в боях каждый день. С такими темпами для восстановление живой силы, необходимой для предотвращения потерь новых территорий, не говоря уже о возвращении контроля над утраченными регионами, потребуется значительное подкрепление. И украинские резервы не бесконечны. Добровольцы, присоединившиеся к территориальной обороне на западе Украины, говорят о тяжелой ситуации. Новые подразделения отправляются на фронт без должной подготовки, оружия или обеспечения. Отправлять подкрепления и необходимые материалы на фронты еще труднее из-за повреждения дорог и железнодорожных путей на востоке Украины.

Нужна помощь

Очевидно, что Украине необходима западная военная поддержка. Даже до начала широкомасштабной войны возможности оборонной промышленности страны были ограничены. За последние четыре месяца Россия уничтожила или захватила значительную часть этих возможностей. Враг также нанес удары по многим украинским складам боеприпасов. В результате украинские возможности поддерживать боеспособность зависят от западных поставок боеприпасов, ракет, беспилотников и других тяжелых вооружений. Американская военная промышленность пытается помочь. Компания Lockheed Martin в мае объявила об удвоении годового производства противотанковых ракет Javelin. А Raytheon снабжает Украину ракетами Stinger. Но возможности даже американских оборонных гигантов имеют свои пределы.

В Raytheon уже заявили, что не смогут увеличить производство ракет Stinger к 2023 году из-за нехватки деталей. Некоторые американские парламентарии начали выражать обеспокоенность, что передача оружия Украины истощает запасы США. Американское Министерство обороны, по всей видимости, столкнулось с собственными демонами в сфере поддержки боеспособности. Ему трудно нарастить производство оружия из-за последствий пандемии COVID-19 и слабости оборонно-промышленного комплекса в целом.

Испытание воли

Сила украинской способности поддерживать боеспособность частично будет зависеть от событий в Вашингтоне и других западных столицах. С января 2021 года США потратили 6,8 миллиардов долларов на оборонную помощь Украине. Президент Джо Байден объявил о выделении дополнительных 40 миллиардов в прошлом месяце. Половина этой суммы должна пойти на военную поддержку. Другие страны НАТО тоже оказывали значительную помощь. Это сделали, в частности, Эстония, Словакия, Турция и Великобритания. Но как долго сохранится эта поддержка, будет зависеть от настроений общества в странах Запада. Сейчас она находится на достаточно высоком уровне в США и странах Европы, а также в Австралии, Японии и Южной Корее. Но взгляды на войну довольно неоднозначны в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где Россия имеет большее влияние. А ее дезинформация добилась большего успеха. Если инфляция, дефицит продовольствия и разрыв цепей поставок сохранятся, страны в этих регионах могут отменить санкции против России или сократить поддержку Украины.

Но важен не только международный климат, но и события внутри Украины. Сотни тысяч беженцев за последние месяцы вернулись домой. Репатриация таких масштабов может сначала создать нагрузку на продовольственные и медицинские ресурсы. Но она может помочь возродить экономику и рынок труда, улучшить поток обеспечения и медицинской поддержки на восточный фронт, а также повысить мораль в стране в целом.

Уже сейчас обращение многих товаров на западе Украины значительно оживилось, что свидетельствует об улучшении ситуации с логистикой. Возобновление экономической активности в западных областях, особенно в таких городах, как Киев, поможет облегчить ситуацию с обеспечением продуктами и медикаментами на востоке. Также авторы указывают на сообщения об усилении украинского сопротивления и саботажа на оккупированных Россией территориях. Это означает, что украинцы могут сломать российские линии обеспечения, тем самым сокращая способность врага поддерживать наступление.

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