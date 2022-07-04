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Почему дымил Крымский мост?

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  • 4.07.2022, 8:23
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Почему дымил Крымский мост?

Оккупационные власти озвучивают версии, которые противоречат друг другу.

Российские оккупанты провели на Крымском мосту "учения" своих военных. Как следствие, там произошло масштабное ДТП и движение было определенное время перекрыто, сообщает 24tv.ua.

Это событие произошло еще 1 июля, однако окончательную версию развития событий пропагандисты Кремля обнародовали только позже. Такую возможность им предоставил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Как изменялись версии событий

Об инциденте на мосту сначала появились десятки сообщений и видео в соцсетях. Очевидцы сразу начали паниковать и предполагать, что мост атаковали ВСУ. Там ведь поднялись огромные облака белого дыма.

Поэтому разные представители российского государства сразу начали давать свои объяснения. Все заявления кардинально отличались друг от друга:

Спасатели российского МЧС сделали, вероятно, самое абсурдное высказывание из всех. Они сказали, что задымление у Крымского моста якобы "связано с горением травы";

Представители "власти" Крыма сказали, что там проводили специальные учения российские Минобороны и Росгвардия.

А вот работники управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" уже сказали журналистам, что есть задымление и прекращение движения из-за ДТП.

Аксенов объяснил, что было на Керченском мосту

А вот главный кремлевский приспешник Крыма, решил совместить версии. Он подтвердил, что к облакам дыма привели одновременно и учения, и авария многих автомобилей. Что касается поджога травы, то, возможно, даже ему это заявление МЧС показалось абсурдным.

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