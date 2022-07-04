В Японии создали робота, который готовит блюдо из спагетти за 45 секунд 3 4.07.2022, 11:33

Персоналу ресторана лишь нужно разложить блюдо по тарелкам.

В Токио открылся спагетти-ресторан с полностью автоматизированным приготовлением пищи.

Робот P-Robo, работающий там в качестве повара, способен приготовить блюдо из спагетти за 45 секунд, автоматизируя процесс приготовления от отваривания пасты до смешивания его с соусом и другими ингредиентами, пишет mignews.com.

Персоналу ресторана лишь нужно разложить блюдо по тарелкам и добавить немного начинки, а затем подать клиентам.

"Робот имеет преимущество в том, что он готовит спагетти со скоростью примерно каждые 45 секунд, а также может изменять температуру приготовления, время нагрева и скорость перемешивания", — сказал ответственный за новую сеть ресторанов от Pronto Corp. Шунсей Ишихама.

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