70 высланных дипломатов РФ покинули Болгарию 13 4.07.2022, 12:58

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Это стало самой большой высылкой российских дипломатов с 1971-го года.

Два российских правительственных самолета взяли на борт 70 высланных из Болгарии дипломатов и их семьи в воскресенье и вылетели из Софии в Москву, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

По данным болгарской прессы, общее количество пассажиров, покинувших страну, составляет более 180 человек.

В прошлый четверг Болгария объявила персонами нон грата 70 российских дипломатов, что стало самой большой высылкой с тех пор, как Великобритания выслала 105 советских дипломатов во время холодной войны в 1971 году.

Как сообщается, не все 70 высланных являются дипломатами, некоторые из них являются техническим персоналом, таким как повара, водители или садовники.

Среди высланных российских дипломатов, отправившихся в Москву, был и второй номер российского посольства Филипп Воскресенский, заявивший, что ни один из россиян "высланных незаконно, нагло" не работал против Республики Болгария.

"Никто не может испортить российско-болгарские отношения, никто", – сказал Воскресенский, выступая в аэропорту.

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