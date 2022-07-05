В Беларуси подняли ставки акцизов на сигареты 3 5.07.2022, 8:05

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Подорожает также кальянный табак и другие табачные изделия.

Лукашенко подписал указ об увеличении ставки акцизов на табачные изделия. Документ был 5 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Плательщики акцизов могут в течение трех рабочих дней после вступления документа в силу предоставить в налоговые органы уведомления о максимальных розничных ценах сигарет с фильтром, подлежащих применению через пять рабочих дней после вступления указа.

Ставки акцизов будут дополнительно повышены с 1 октября.

Акцизы на табачные изделия составят:

на табак трубочный с 1 июля — 131,15 рубля за килограмм (повышение на 14,68 рубля действовавшей ранее ставки), с 1 октября — 145,83 рубля за килограмм;

на табак для кальяна с 1 июля 154,35 рубля за килограмм (повышение на 93,69 рубля действовавшей ранее ставки), 1 октября ставка не изменится;

на нагревательный табак с 1 июля — 170,26 рубля за килограмм (повышение на 8,11 рубля действовавшей ранее ставки), с 1 октября — 178,77 рубля за килограмм;

на сигары с 1 июля — 8,62 рубля за штуку (повышение на 1,11 рубля действовавшей ранее ставк), с 1 октября — 9,73 рубля за штуку;

на сигариллы с 1 июля — 126,22 рубля за 1000 штук (повышение на 14,21 рубля действовавшей ранее ставки), с 1 октября — 140,43 рубля за 1000 штук;

на сигареты с фильтром I группы с 1 июля — 37,88 рубля за 1000 штук (повышение на 4,94 рубля действовавшей ранее ставки), а с 1 октября — 43,56 рубля;

на сигареты с фильтром II группы с 1 июля — 86,36 рубля за 1000 штук (повышение на 6,04 рубля действовавшей ранее ставки), с 1 октября — 91,36 рубля;

на сигареты без фильтра, папиросы с 1 июля — 29,17 рубля за 1000 штук (повышение на 3,84 рубля действовавшей ранее ставки), а с 1 октября — 33,54 рубля за 1000 штук.

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