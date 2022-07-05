«Путину уже ничего не поможет - ни специальные грибы, ни моча оленя» 9 5.07.2022, 8:11

11,476

Магдалена Мочиовски

Диктатор загнал в состояние агонии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже четыре очень тяжелых месяца. Большинство из нас видят борьбу только на фронте, тогда как за Украину в этой войне сражаются и другие силы. Украинские мольфары всегда славились своей силой и не оставили свою Родину без защиты сегодня. Впрочем, у каждой медали есть две стороны, и когда за нашу страну борются одни люди, так же есть и те, кто борется против нас, на стороне российского президента Владимира Путина.

Каким является противостояние экстрасенсов и как они помогают защищать Украину в этой войне? Почему Путин тяготеет к оккультизму и когда кремлевский диктатор умрет? Какова судьба Украины и выйдет ли она победителем из войны, которую развязала российская федерация? Об этом в эфире Апостроф TV рассказала мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски.

– Начать разговор хотелось бы с российского президента Владимира Путина. За четыре месяца войны в каком он состоянии, о чем он думает, готовит ли он какие-то обряды, заговоры или что-нибудь другое на победу России? Пытается ли он привлекать еще какие-то силы, кроме своего силового блока, чтобы довести свои планы по "спецоперации" до какого-нибудь завершения?

– За Путиным следят не только украинские, но и все экстрасенсы мира. От характера одного человека сейчас зависит судьба всего мира, поэтому этот человек интересен не только нам. И, конечно, когда мы говорим о Путине, нужно знать, что он будет делать все возможное, чтобы его невозможно было проследить. То есть будет вокруг себя создавать такой сверхмощный энергетический барьер, который экстрасенсам будет очень тяжело перебить.

На Путина работает ни один, ни два, а целая армия экстрасенсов. Потому что он прекрасно знает еще с коммунистических времен, что когда была холодная война, так работали российские экстрасенсы – экстрасенсы бывшего СССР – так работали и экстрасенсы из Америки. То есть это две стороны медали. Работаем как с одной стороны, так и с другой.

Что касается его веры в саму магию, конечно, не в белую, а в самую магию как оккультную науку, ему присуще то, что было присуще и гитлеровской Германии. Аненербе открыто занималось магией, что делает Путин и по сей день. Поэтому действительно у него есть и в дальнейшем планы, и не только на Украину. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Понимая, что его дни сочтены, он старается себя усилить разными шаманскими магическими ритуалами. Он старается предсказать свое будущее, которое никто ему не может предсказать, потому что экстрасенсорика не является точной наукой - это не математика, что все можно вычислить от А до Я. Хотя он очень надеется на нумерологию, и это видно по тем датам, в которые он совершает те или иные поступки. К примеру, с первого дня войны все его поступки практически связаны с цифрами 2 и 4. То есть он очень следит за такими вещами, как нумерология, как солнцестояние, как парад планет. Он все просчитывает как с точки зрения математики и нумерологии, так и с точки зрения шаманизма и оккультной черной магии как таковой.

– Это количество экстрасенсов и окружающих его шаманов увеличилось после начала полномасштабного вторжения? Я помню, раньше вы говорили о 13 шаманах, работающих на Путина.

– Однозначно. Вы понимаете, что идет война не только на фронте, мы это называем магической войной. То есть в астральном плане также происходят какие-то определенные бои, какие-то битвы, битвы тех самых экстрасенсов, которых не видно. Некоторые экстрасенсы выбывают из игры, на их место нужны более сильные. Поэтому он действительно увеличивает свою так называемую "армию экстрасенсов". Он пополняет ее новыми, особенно когда он видит, что то, что он запланировал, - например, взять Киев за четыре дня - у него не получилось. Через четыре недели ему пришлось отступать. И многие другие события были. То есть все, что он запланировал, все, что ему его экстрасенсы, его маги предсказали, оно не сбылось. Ему мешают, и он это прекрасно понимает, поэтому у него есть свой магический фронт, на котором он сражается с помощью своих экстрасенсов.

– А вы как мольфарка, можете определить, что человек пользуется услугами лиц с определенными экстрасенсорными способностями? Отражается ли это на внешнем виде?

– Однозначно. Дело в том, что чем больше человек будет заниматься оккультными науками, тем темнее становится его энергетика – так называемая аура. Понимаете, 90% экстрасенсов видят ауру, энергетику, которая создается вокруг человека. Если человек занимается темной магией, его энергетика становится черной. Он в буквальном смысле как в каком-то черном облаке находится.

Следующее. Конечно, чем больше ему отдаешься, тем больше это зло тебя поглощает. За всю историю цивилизации за сколько бы ни отдались злу великие вожди, начиная от Юлия Цезаря, заключившего контракт с дьяволом, Наполеон, Гитлер и многие другие, конечный результат такого контракта всегда был один – темные силы поглотили этого человека. И это видно по лицу Путина, он выглядит очень уставшим, его энергетика практически не циркулирует. Видно по выражению его лица, что у него уже практически нет мимики. И тут ботокс, поверьте, ни при чем.

Более того, у него дрожат руки, он забывается, он раньше всегда собран был, а тут при разговоре с одной темы прыгает на другую. То есть этот человек стал совсем неуравновешенным.

– Было много разговоров о том, что Путину предоставляли неправильные данные о том, что здесь российских оккупантов чуть ли не с хлебом и солью ждут. И эти люди, приносящие ему папочки с данными, пользуются способностями экстрасенсов, убеждающих Путина в том, что они ему принесли.

– Всем известно, что Путин не пользуется интернетом и разными гаджетами. Он знает, что Бен Ладена выследили именно по телефонному звонку. Поэтому он как старый КГБист коммунистических времен доверяет старым методам общения – тем же докладам, которые приносят ему на бумаге. Он скорее поверит своим шаманам, которые будут заглядывать в хрустальный шар – я это относительно говорю – чем людям, имеющим дома интернет и видящим, что происходит в мире. Потому его и назвали бункерным фюрером. Потому что он сидит в закрытом пространстве, доверяет и пользуется той информацией, которую ему приносят и ставят на стол. Это действительно так, что он доверяет информации, которую доносят его шаманы. И те же шаманы имеют управу на окружающих его людей.

– А как бы вы объяснили, что он в последнее время очень часто сравнивает себя с Петром I? Это ведь не случайность.

– Только Петр I имел другие корни, чем имеет Путин, и он об этом забывает. Он любит извращать историю. Он поменял фамилию, имя, дату рождения, понимаете? Я не уверена, что он даже Владимир с рождения или крестили его Владимиром, потому что этой информацией во время КГБ можно было манипулировать, менять, подменять. Это можно делать и по сей день. А когда человек меняет дату своего рождения, он фактически меняет судьбу. Следовательно, как бы он себя приравнял к Владимиру Великому, а наш "Владимир Великий" оказался более великим, чем он, то он сейчас себя начал приравнивать к Петру I, потому что думает, что Петр I сильнее Владимира Великого. Но не было бы Владимира Великого, Петра I не было бы вообще.

– На фоне постоянных разговоров о смертельной болезни Путина возникает вопрос, интересующий всех украинцев: почему он до сих пор не умер?

– Он даже не скрывает, что пользуется нетрадиционными методами лечения. Нетрадиционные способы исцеления ему назначают его шаманы, к которым он ездит в Сибирь. Он это практикует. Есть очень много нетрадиционных методов, с помощью которых можно подкрепить организм. И когда его батарейка уже садится, он летит в Сибирь, купается в крови оленей и многое другое. Он усиливает себя и потом идет дальше в бой. Но самое главное, нам следует знать, что когда-то ему эти ресурсы уже не будут помогать, потому что с каждым разом, когда он испытывает все больше и больше методов нетрадиционного лечения, они исчерпывают себя. Они кончаются. В результате он просто, как свеча, погаснет, потому что его время придет.

Он болен. Это видно по нему, видно по его энергетике, видно по его виду. Он болен онкологией. Традиционными и нетрадиционными методами лечения сейчас делают все для того, чтобы его вытащить из этого состояния. В коме его нет, он еще ходит. Но то, что он прошел химиотерапию, это явно видно по всему организму. Мы это видим как по энергетике, так и по мимике. Более того, метастазы в организме его поглощают.

– Вы упоминали о том, что Путин купается в оленьей крови, но еще есть и другие ритуалы. Можете о них рассказать?

– У шаманов очень сильно практикуется метод перебирания энергии с помощью специального зелья, которое варится в специальный день, во время полнолуния. Туда входят разные ингредиенты, в том числе, шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведемское зелье. Некоторые шаманские снадобья содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов. В определенной степени эти снадобья действительно помогают, но бывает такое, что помогает только сам эффект плацебо, когда человек верит в то, что это может помочь. Есть специальные грибы, которые растут только в Сибири, есть разный мох, который растет в Сибири, и многие другие виды целебных растений, которые помогают. Но я еще раз говорю: эти вещи помогают только до поры до времени.

– Сколько Путину еще осталось?

– Я всегда говорю, что мы не можем его предвидеть, потому что он защищен. Так как я предполагаю, это один срок, то есть до года времени - и он должен умереть. Переселят ли в него какую-нибудь другую душу или заменят его двойником, это уже будет следующим вопросом. Мы сразу, если он и умрет, этого не узнаем. Понимаете, у него минимум 10 двойников. Если он и умрет, то царя-батюшку так внезапно терять никто не захочет. Для народа на время подбросят двойника. Я даже не уверена, что это будет до года, но то, что его уберут – даже не в том плане, что он сам умрет, а его уберут – вы увидите, что так будет.

– Насколько сильны и могущественны украинские маги, шаманы, мольфары и экстрасенсы? Есть ли в нашей стране люди, которые могут влиять на какие-либо вещи или защищать наших военных, находящихся на фронте, своими молитвами или определенными обрядами?

– Нас достаточно много, я вам хочу сказать, и мы сейчас объединились. Мы работаем над созданием так называемого магического купола, чтобы защитить нашу Украину. Мы делаем все для того, чтобы защитить наших ребят, чтобы предоставить им специальную защиту, заговорить их от пули, от ножа, от огня и от воды, чтобы они вышли из тыла. Если они попали в беду, чтобы каким-то образом их вытащить оттуда. Мы сильны. Украинские экстрасенсы являются потомками волхвов, а волхвы – это своего рода первые экстрасенсы на украинской земле. Поэтому мы особенные. Таких, как мы практически нигде в мире нет. Эта магическая культура славянская, которая была присуща волхвам и передалась нам, является только нашей традиционно украинской. Аналогов нет нигде в мире.

– Все украинцы верят в нашу победу в этой войне, и надеются на освобождение наших территорий, в частности, Крыма и Донбасса от рашистов. Эта война и наше сражение, которое мы сейчас держим, поможет нам восстановить эти территории в составе целостной суверенной Украины?

– С первого дня меня спрашивали очень многие, как я предвижу эту войну. С первого дня мне шло четыре строки: четыре недели, четыре месяца, и в любом случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на четыре года. Поэтому по мере своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло.

Относительно того, насколько война может затянуться, что нас ожидает, какой ход войны мы предвидим, здесь я буду говорить только за себя. Мы не можем проиграть в этой войне. В этой войне за нами есть победа, потому что украинская нация очень сильна духом. Нам годами москаль внушает мнение, что мы слабы. Это не так, мы очень сильный народ. И мы положим душу и тело для того, чтобы победить. Я всех могу убедить, что победа будет за нами. И мы даже вернем себе то, что нам сейчас не принадлежит. Я здесь говорю о Крыме. Я не говорю, что мы вернем полуостров завтра или послезавтра, но мы не сдадимся. Мы не та нация, мы никогда не сдадимся. Победа, вы увидите, будет за нами.

– Мы сейчас видим очередное обострение, страшные ракетные удары по нашей стране. Когда завершится горячая фаза войны?

– Будут серьезные переломные моменты поближе к осени. И тогда, я предполагаю, горячая фаза кончится. Хочет Путин этого или не хочет, но мы вместе со всем миром заставим его сесть за стол переговоров. И уже не мы будем просить, а он сам на это пойдет.

– Сейчас обострился вопрос Калининграда. Кремль угрожает ответить Литве за закрытие транзита, но это санкции, и они были наложены абсолютно справедливо. Вы видите обострение, которое коснется Литвы – страны-члена НАТО? Или удастся его обойти?

– Я хочу обратить внимание на то, что с первого дня войны Путин угрожал не только Украине. Он угрожал Польше и другим европейским странам, как обезьяна с гранатой в руках. Но бывает, что граната падает у ног обезьяны и может взорваться. Об этом тоже не нужно забывать.

Литва – член НАТО. Поэтому, если мы сейчас будем говорить, что он угрожает НАТО, это прямая угроза Третьей мировой войны. Я прекрасно понимаю, что ему нечего терять, потому что он и так и так умрет. Он, как и всякий диктатор, захочет с собой унести весь мир. Слава Богу, но кнопка не только в его руках. Поэтому не надо угрожать миру, мы уже не боимся и готовы к тому, что Путин готов к любым действиям.

– Вы думаете, ему не дадут нажать на красную кнопку?

– Не дадут по многим причинам. Если для него его семья и дети не ценны, другие люди, имеющие определенный доступ к этой кнопке, ценят свои семьи. Для Путина его дети не важны, потому что он уже давным-давно их души продал дьяволу. Он сам свою душу продал, а потом детей, потому что ему, чтобы продлить жизнь, нужно свою кровь отдавать, чтобы этот контракт с дьяволом продлить. Ему не важны человеческие жизни, даже самых близких людей и ближайшего окружения. Но для людей вокруг него, имеющих доступ к этим ядерным кнопкам, действительно очень важны их семьи. Они на такое не пойдут, потому что Третьей мировой Европа не переживет.

– Будут ли нести россияне в будущем ответственность за свой выбор, за свои действия, за свои поступки, которые в конце концов и привели к 24 февраля?

– Каждый россиянин, причастный хоть к пролитию одной капли украинской крови, будет нести страшное наказание. Потому что проклятия на них идут не только от мольфаров и экстрасенсов и не только от простых людей, и не только от украинского народа. Жертва, умершая насильственно – от пули, от ножа, от любых насильственных методов, особенно если это была жертва пыток – мстит. И это известно с давних времен, что эти жертвы - это неспокойные души, которые не найдут покоя на том свете, пока не отомстят всем россиянам, их внукам и даже правнукам. И даже не я это сказала, это еще в Библии сказал Господь: "За поступки твои, за грехи твои ответственность будет нести седьмое поколение".

– Что ждет людей, которые предали Украину и перешли на сторону врага?

– Знаете, всегда предателей ждало одно. Предателей никогда не награждали, предателей всегда убивали.

– Какая аура вокруг нашего президента? Насколько защищен Владимир Зеленский?

– Нашего президента защищает сам Господь, потому что он доказал, что достойный президент нашей страны, он не оставил Украину в такие трудные времена и поныне стоит во главе нашей армии и нашего народа. Поэтому, кроме Господа Бога, который его защищает с самого рождения и который привел к этому президентству в такие трудные времена, его еще охраняют очень сильные ангелы-хранители. Естественно, его охраняют те люди, те экстрасенсы, которые его очень уважают.

– А почему именно на его долю выпал столь сложный период управления государством?

– Вы знаете, судьбу человека определяет не сам человек. Судьба человеку дается от его рождения. Господь Бог, когда смотрит на нашу страну, он предполагает, что в те или иные тяжелые минуты нужно сделать так, чтобы наша нация выстояла. Поэтому этот путь, по которому он идет, был ему назначен с первого дня, когда он пришел к этому престолу, к этому президентству. И у меня большая надежда, что с нашим президентом ничего не произойдет, что Господь привел его к этому невероятно тяжелому пути для того, чтобы он вывел Украину из этой чрезвычайно тяжелой войны. И вывел с победой.

– Подытожим наш разговор одним вопросом: Украина победит?

– Украина победит, иначе и быть не может.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».