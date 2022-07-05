В Украине ликвидировали командира танкового батальона из РФ 4 5.07.2022, 10:36

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фото: berdsk-online.ru

Он имел награды за участие в российско-чеченской войне.

Украинские воины продолжают "денацифицировать" оккупационную армию РФ. Уничтожен российский оккупант, командир танкового батальона российской армии Егор Мелешенко.

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. 5 июля ликвидированного захватчика похоронили в городе Бердск Новосибирской области, пишет сайт obozrevatel.com.

"Командир танкового батальона подполковник Егор Мелешенко из Бердска сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил Штефан.

Хоронят оккупанта сегодня, 5 июля в Бердске, где он жил. Захватчик из-за решения приехать в Украину, чтобы убивать украинцев, не дожил до собственного дня рождения: 4 июля ему могло исполнится 44 года

Как пишут местные СМИ, 43-летний "тактичный и исполнительный военнослужащий", Мелешенко убивал не только украинцев, но и чеченцев. За участие в российско-чеченской войне был награжден медалью, несколькими нагрудными знаками и знаком отличия "Парашютист отличник". За войну в Украине и успешную "денацификацию" на украинской земле отмечен орденом мужества посмертно.

"Парашютист отличник", по данным администрации Бердска, был ликвидирован 24 июня 2022 года. По версии местных чиновников, оккупант преодолел тысячи километров и был "демилитаризирован" украинскими воинами, потому что "защищал жителей Донбасса" и "отстаивал интересы родины".

В какой именно украинской области Мелешенко "защищал жителей Донбасса" и какие "интересы" России, по мнению жителей Новосибирской области, оправдывают вооруженную агрессию и оккупацию чужих территорий – там не объяснили.

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