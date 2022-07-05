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Зеленский заявил о провокациях со стороны режима Лукашенко

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  • 5.07.2022, 14:05
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Зеленский заявил о провокациях со стороны режима Лукашенко

Киев готовится к любому развитию событий.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу нападения Беларуси на Украину. Украинский президент надеется, что этого не произойдет.

Об этом политик сказал во время онлайн-выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, сообщает 24 канал.

Зеленский подчеркнул, что с территории Беларуси прилетели много ракет разных калибров, которые принесли страдания украинскому народ:

– Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Им нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну. Но и ответственность должна быть, нельзя молчать и говорить, что это не мы. Я считаю, что это несправедливо,

Провокации со стороны режима Лукашенко уже есть. Поэтому Украина готовится к любому развитию событий.

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