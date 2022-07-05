Военный эксперт рассказал, возможно ли сейчас освободить Херсон от оккупантов 5.07.2022, 16:12

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ВСУ находятся от него на расстоянии 17 км.

В настоящее время Украина не готова освобождать Херсон от российских оккупантов, хотя ВСУ и находятся от него на расстоянии 17 км.

Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона. Нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы, тогда мы будем готовы для его освобождения", - пояснил он.

Жданов отметил, что если есть возможность продвигаться вперед, то в Генштабе может быть принято решение именно продвигаться: улучшать украинские позиции и создавать площадки для будущего формирования ударных группировок на этих направлениях.

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