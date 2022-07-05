«Хунта случайно может получить локальный кризис» 6 5.07.2022, 17:28

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За цифрами о намолотах зерновых скрывается печальная реальность.

Совещание об очередной битве за урожай продемонстрировало, что в стране, которая на словах гордится намолотами и надоями, все не так уже хорошо.

За цифрами о намолотах зерновых скрывается печальная реальность, которая подтверждается еще пока не закрытой статистикой. Агрохунта способна производить исключительно фуражное зерно в больших объемах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Выводов несколько.

1. Беларусь действительно зависит от импорта зерна, которое необходимо для пищевой промышленности. Парадокс в том, что для скота, который все падает и падает, комовая база у хунты есть. А для людей - нет. Но в цифрах там миллионы тонн и прочие сказки.

2. Основные поставщики пшеницы - Россия, Украина и Казахстан. Украину можно вычеркивать из списка. С Казахстаном тоже не все так однозначно. Торговая война тлеет и насколько безопасен транзит казахского зерна через территорию России сейчас никто не может сказать.

Накормит ли Россия - тоже вопрос, в том числе цены в условиях ограниченного доступа к иным рынкам и специфики образования курса российского рубля.

3. Ситуация усугубляется тем, то семенную пшеницу хунта закупает исключительно во «вражеских западных странах». И скоро станет вопрос о достаточности и качестве семенного фонда.

4. Мы специально не говорим о другой сельскохозяйственной продукции, которая в результате войны не будет поставляться агрессору Украиной. От подсолнечного масла до различных типов шротов, необходимых для изготовления кормов для скота.

То есть, играясь в создание проблемы мирового голода, хунта случайно может получить локальный кризис. Именно с этим и было связано совещание. Впрочем, мы не удивлены.

Склонность к простым и популистским решениям в стиле «вам нужно больше денег – так зарабатывайте больше», ни к каким другим результатам привести не может.

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