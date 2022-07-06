На Запорожье российские солдаты спиваются и убегают 4 6.07.2022, 12:59

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Командование оккупантов запретило продажу алкоголя на оккупированной части области.

В Запорожской области российские оккупанты литрами заливают в себя алкоголь. Их командование уже не знает как бороться с российским алкоголизмом и решило запретить продажу "горючего" военным. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Личный состав подразделений оккупационной армии, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи оставления мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

"В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ", - сообщает украинская разведка.

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