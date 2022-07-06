Президенты Польши и Литвы встретятся в «самом опасном месте на земле» 6 6.07.2022, 17:37

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Они проинспектируют войска НАТО.

В четверг, 7 июля, президент Польши Анджей Дуда приедет в так называемый Сувалкский коридор для встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и посещения размещенных в том районе войск. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Бюро нацбезопасности Польши.

Президенты вместе посетят мобильный командный пункт многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток» и выступят там с заявлениями, а затем направятся в логистический батальон имени Великого князя Литовского Витовта в Мариамполе, после чего также выступят с речью.

Сувалкский коридор с недавних пор называют «самым опасным местом на планете». После того, как Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область России по своей территории, возрос риск эскалации и все чаще стала обсуждаться возможность российского (и белорусского) военного вторжения по кратчайшему наземному пути к эксклаву РФ — через отрезок территории на границе Литвы и Польши вблизи Сувалок.

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