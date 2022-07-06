«300 рублей — это разве пенсия?» 7 6.07.2022, 20:09

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Белорусы — про пенсионную реформу, которую запустят с октября.

С октября в Беларуси намерены запустить пенсионную реформу. Она предполагает, что работники смогут делать отчисления со своей зарплаты на дополнительную пенсию, а наниматель будет обязан «добросить». Журналисты издания «Першы Рэгіён» поинтересовались мнением жителей города Ивацевичи насчет октябрьского новшества. «Отрицательно к этому отношусь. С нашим здравоохранением, с нашей культурой жизни многие мужчины, наверное, не доживут, чтобы получить потом эти отложенные, как говорится, дивиденды. Смысла не вижу», — заявил один из участников опроса. Напомним, в Минтруда ранее также скептически высказывались о реформе накопительной пенсионной системы.

Одна из участниц опроса журналистов, как она оценивает предложение делать дополнительные отчисления со своей зарплаты, чтобы в будущем получать более высокую пенсию, ответила:

— Нет, лучше так не надо, — ответила женщина. — Потому что я уже на пенсии и знаю, что они сократят, а все равно потом к пенсии не добавляют.

— Неа, плохо. Лучше получать зарплату сразу. А доживу я до пенсии? Кто его знает, — ответил еще один мужчина.

— Я бы лучше сейчас получал (всю зарплату. — Прим. ред.), чем на пенсию откладывать. Потому что с таким уровнем жизни долго не живут люди. Лучше сейчас выплатить (получить полностью зарплату. — Прим. ред.), потому что часто получается, что люди доживают до пенсии, потом годик-два — и на тот свет. Поэтому лучше — сейчас (получать полную зарплату. — Прим. ред.), а потом куда эти деньги уходят, не знаю… — высказался очередной собеседник журналистов.

Мнение следующих участников опроса журналистов насчет пенсионного новшества тоже было отрицательным.

— Я сам лучше отложу, а то высчитают потом еще… — уточнил другой мужчина.

— Не знаю, не очень (нравится идея делать отчисления на дополнительную пенсию. — Прим. ред.), — сказала еще одна участница опроса журналиста. — Не факт, что доживем до пенсии. Жизнь такая штука, что неизвестно…

— А сильно бы сказалась нехватка этих средств? — уточнил у нее журналист про возможные отчисления с зарплаты на дополнительную пенсию.

— Я думаю, что на сегодняшний день, имея двоих детей и стоивши дом, — да, — ответила женщина.

Следующее мнение насчет новшества тоже было скептическим.

— К этому не очень хорошо отношусь. Это экономия получается временная, на мой взгляд. Только сейчас… Уровень жизни у людей смотрим, сколько лет живут люди, сокращается капитально… — ответил еще один мужчина.

На уточняющий вопрос, сильно ли сказалось бы на бюджете недополучение части зарплаты, он сказал:

— Может быть, и не сильно… Но если сейчас каждая копейка на счету, поэтому, на мой взгляд, это не стоит делать.

Напомни, Белстат не дает информацию о том, сколько в среднем живут белорусы, но в сборнике по демографии можно посмотреть ожидаемую продолжительность жизни. В этом году в основном на пенсию выходят мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го. Так вот ожидаемая продолжительность жизни для первых, судя по данным статкомитета, — 66,2 года, а для вторых — 75,4 года. Но для тех, кто будет выходить на пенсию позже, этот показатель снижается. По факту же, как сообщал в 2020 году Минздрав, продолжительность жизни у женщин тогда составляла 78 лет, а у мужчин — 64 года.

При этом две женщины, мнением которых насчет пенсионной реформы поинтересовались журналисты, оценили ее скорее положительно.

— Не знаю, мы вам ответить ничего не можем. Отдать (часть зарплаты на дополнительную пенсию. — Прим. ред.), сказала одна из женщин, а на уточняющий вопрос, почему, добавила: — Не знаю… Потому что так решили.

Еще одна женщина, по мнению которой «маленьких зарплат особо нету», сказала:

— Ну есть маленькие зарплаты, но не совсем маленькие. А пенсии же есть совсем маленькие. 300 рублей — это разве пенсия? Поэтому 10%, конечно, было бы хорошо, мне кажется, для пенсионеров.

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