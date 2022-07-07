Британская разведка: В РФ принимают закон о спецмерах для скрытия потерь от войны 7.07.2022, 11:07

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фото: epa

Также в Кремле продолжают избегать варианта объявления всеобщей мобилизации.

Хотя российские войска продолжают обстреливать линию фронта в Донецкой области Украины, но оккупанты не добились значительных успехов на этом направлении и сейчас, вероятно, переформировываются, свидетельствуют данные британской разведки.

«6 июля 2022 года продолжался сильный обстрел линии фронта в Донецкой области, но Россия не достигла значительных успехов. Российские подразделения, участвовавшие в завоевании на прошлой неделе, сейчас, вероятно, переформовываются», – говорится в сообщении.

Также в разведке указывают, что 5 июля в Госдуме РФ прошел первое чтение закон "О специальных экономических мерах", который предположительно является попыткой Кремля ввести экономические меры для поддержки боевых действий на территории Украины без официального объявления государственной мобилизации, что остается политически чувствительным.

«Это также позволяет России избежать признания того, что она вовлечена в войну или ее неспособности победить украинские вооруженные силы, которые были в меньшинстве», - отметили в разведке.

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