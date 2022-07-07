Борис Джонсон обратился к украинцам 4 7.07.2022, 15:11

8,118

Борис Джонсон

Премьер Великобритании и лидер Консервативной партии страны уходит с поста

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления, в котором объявил о своей отставке, обратился к украинцам.

По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах, а также выполнит все, что обещала.

"Мы продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как потребуется", - приводит его цитату "Новое время".

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».