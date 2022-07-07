Борис Джонсон обратился к украинцам

Борис Джонсон обратился к украинцам4
- 7.07.2022, 15:11
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Премьер Великобритании и лидер Консервативной партии страны уходит с поста
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления, в котором объявил о своей отставке, обратился к украинцам.
По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах, а также выполнит все, что обещала.
"Мы продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как потребуется", - приводит его цитату "Новое время".
В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.