Под Брестом 600 цистерн с российским газом могут взорваться в любую минуту 18 7.07.2022, 15:22

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иллюстрационное фото

Власти бездействуют.

Жителям Бреста угрожает смертельная опасность: более 600 цистерн с газом могут взорваться в любую минуту.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал сообщение своего подписчика о вопиющем малодушии и безалаберности брестских «властей»:

«Жители микрорайона Восточный бьют тревогу! На участке железной дороги от станции «Брест-Восточный» до станции «Брест-Полесский» уже на протяжении месяца стоит более 600 цистерн со сжиженным газом, принадлежащих российскому «Газпрому».

Эти цистерны должны были отправиться в Европу, но после введения санкций Польша не пропустила их через границу и назад в Россию их тоже почему-то не транспортируют.

При этом аномальная жара в городе Бресте на протяжении последних недель 30 июня уже стала причиной аварийного выброса газа из одной цистерны (при высокой температуре газ расширяется и «выходит» из цистерны через клапан аварийного сброса). Взрыв невероятных размеров мог бы произойти при появлении хоть одной искры рядом с данной цистерной.

Прошло еще несколько дней, а все остальные цистерны стоят там же».

А вот так «власти» оградили людей от смертельной опасности:

«Всех работников железной дороги заставили подписать множество писем о неразглашении информации и запретили курить — вот и все меры по предотвращению катастрофы».

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