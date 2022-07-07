Лукашенко передал аэродром «Зябровка» под полный контроль РФ 7.07.2022, 17:49

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Там продолжают обустраивать российскую военную базу.

Аэродром "Зябровка" в Гомельской области Беларуси полностью контролируется россиянами, там продолжают обустраивать российскую военную базу. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, который транслировал медиа-центр "Украина – Укринформ"

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где на данное время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома на данное время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", – сказал Громов .

Он напомнил об анонсированной Россией передаче комплексов "Искандер" в вооруженные силы Беларуси, и отметил, что там готовятся к приему этого вооружения. В пункте постоянной дислокации 465-й ракетной бригады, неподалеку от Минска, начато строительство ангаров для данных комплексов. В течении следующего месяца белорусские военные должны поехать учиться в военно-космическую академию имени Можайского в РФ.

Громов отметил, что сотрудники ФСБ РФ и белорусские офицеры проводят "разъяснительную работу" в отдельных подразделениях белорусских военных, в первую очередь у спецназа и десантников, по поводу необходимости участия в так называемой "спецоперации на территории Украины", если это потребуется. Также в стране вербуют бывших военных, особенно летчиков и спецназовцев, в частную военную компанию "Лига" для возможного привлечения к боевым действиям в Украине.

Громов подчеркнул, что не исключается вероятность захода в Украину через белорусскую границу диверсионно-разведывательных групп. Также возможны провокации на белорусских объектах, в которых попытаются обвинить Украину.

"В то же время вероятность самостоятельного – самостоятельного, подчеркиваю, отдельно от российских войск – открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины в рамках участия в "специальной военной операции" в Украине остается низкой", – добавил представитель Генштаба.

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