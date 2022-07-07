ВСУ разбили врага под Харьковом, Славянском и Бахмутом 7.07.2022, 19:16

Сводка Генштаба ВСУ на вечер 7 июля.

Идут 134-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению . К вечеру четверга, 7 июля, враг пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения. Украинские воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении кафиры снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Украинские воины жестко подавили очередную попытку.

Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией Сулиговки, Красного, Никополя, Новопавловки, Карнауховки, Адамовки, Краснополья, Богородичного, Мазановки, Дубровного и Долины. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали Маяки, Северск, Серебрянку, Григорьевку, Верхнекаменское, Золотаровку и Звановку. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Выемку, Иванодарьевку, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Покровское, Яковлевку, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершину, Кодему Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений украинских войск.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.

Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Командование Центрального военного округа ВС РФ вынуждено выводить подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.

Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ составляет около 8 тысяч человек.

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