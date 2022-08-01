Франция запретила своим баскетболистам выступать в Беларуси 1.08.2022, 17:47

Запрет будет действовать до конца войны в Украине.

Федерация баскетбола Франции запретила игрокам своих национальных сборных представлять клубы из чемпионатов России и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Запрет будет действовать до окончания войны в Украине, которую развязала Россия. При этом игроки, которые уже перешли в клубы из РФ и Беларуси, просто не будут вызываться в женские и мужские национальные сборные Франции.

Все члены французских сборных должны будут подписать заявление, в котором соглашаются не сотрудничать с командами из стран-агрессоров во время войны в Украине.

Нарушение условий этого заявления повлечет за собой исключение из составов сборных или списка персонала на будущие турниры, включая Олимпиаду-2024.

Стоит отметить, что французский баскетболист Том Эртель, который подписал контракт с российским "Зенитом", не попал в расширенный состав сборной Франции на Евробаскет-2024.

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