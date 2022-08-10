Власти Черниговской области Украины заявили об опасности наступления с территории Беларуси 3 10.08.2022, 17:47

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Возле украинско-белорусской границы размещено много российской техники.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что риск повторного наступления войск РФ на территорию Черниговской области остается. РФ продолжает накапливать военную технику на территории Беларуси возле украинских границ.

«На сегодняшний день возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси, остается. Риск есть. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещены много российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза», - отметил Чаус в интервью «Суспильному».

По словам главы Черниговской ОВА, белорусы не будут воевать в Украине на стороне РФ.

«Что касается участия Беларуси, то я считаю, что белорусы к нам не придут воевать по земле», - подчеркнул Чаус.

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