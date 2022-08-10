До +27°С будет в Беларуси 11 августа 1 10.08.2022, 18:10

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 27 градусов будет в Беларуси 11 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 11 августа, в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. При этом утром и днем в южных районах страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, а по юго-востоку - плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.

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