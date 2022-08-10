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Крупную партию белорусских сигарет перехватили в России

  • 10.08.2022, 22:07
  • 1,202
Крупную партию белорусских сигарет перехватили в России

Было изъято 105 тысяч пачек.

Смоленские таможенники перехватили белорусские сигареты, которые везли в автомобиле под видом винтового конвейера.

Автомобиль следовал из Беларуси в Волгоградскую область. В Краснинском районе его остановили для проверки сотрудники таможни и вместо указанного в документах конвейера обнаружили в грузовом отсеке коробки с беларусскими сигаретами.

Всего было изъято 105 тысяч пачек сигарет на сумму более 6 млн российских рублей, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.

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