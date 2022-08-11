В Украине ликвидировали оккупанта из Бурятии вместе с командирами 2 11.08.2022, 8:33

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Десантник приехал воевать из села Харашибирь.

На войне в Украине ликвидировали контрактника российской армии – десантника Кирилла Варфоломеева из Мухоршибирского района Бурятии. Не исключено, что вместе с ним «грузом 200» стали и командиры оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтвердили на его родине.

Согласно некрологу, 23-летний бурят Варфоломеев родом из села Харашибирь «имел хорошую физическую подготовку, занимался спортом», а также состоял в так называемом военно-патриотическом клубе «Факел», где участвовал в районных и республиканских турнирах «патриоты России».

На срочную службу в армию он отправился в ноябре 2017 года. Служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде (в/ч 32364, город Улан-Удэ). В июле 2018-го заключил контракт, за время службы в воздушно-десантных войсках РФ был «удостоен нескольких медалей».

В росСМИ не уточнили деталей смерти рядового армии РФ на украинской земле, но поспешили заверить, что он «посмертно награжден орденом мужества». Также добавили, что у «спокойного, целеустремленного и доброго» захватчика, обстреливающего мирные города и убивавшего украинцев, «осталась молодая жена Елена».

Похороны оккупанта, ликвидированного еще 25 июля, смогли устроить только 12 августа. В сети военный российской армии подписан как Кирилл Шипачев, последняя активность была 12 июля.

«Рядовой Варфоломеев служил на должности механика-радиотелефониста отделения командно-штабных машин, в связи с чем резонно предположить, что вмести с ним и КШМ «к Кобзону» отправлены и командиры», – предположил OSINT-эксперт Комахидзе.

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