Спланировано дерзко, выполнено филигранно: что произошло на авиабазе «Саки» в Крыму 1 11.08.2022, 10:32

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Многие факты указывают на разведывательно-диверсионную операцию.

Бывший заместитель главы пресс-службы президента Украины Александр Кочетков проанализировал уничтожение российской авиатехники на авиабазе «Саки» в оккупированном Крыму:

— Война заставила вспомнить то, чему учили на Днепровском физтехе. Так вот, оккупантская версия, что на аэродроме в Новофедоровке произошел самоподрыв авиационных боеприпасов – это трусливый бред откровенных идиотов.

При нарушении техники безопасности всегда один очаг детонации, от которого по цепочке с временным лагом возникают другие. А в Новофедоровке взрывалось одновременно в нескольких местах.

Но и признаков ракетной или дроновой атаки тоже нет! В принципе, туда долетают «Нептуны» и «Гарпуны», находящиеся у нас на вооружении. Но это дозвуковые ракеты, их было бы отчетливо видно в ясном небе. И сверхзвуковые ракеты ATACSM, которых у нас официально нет, на ниспадающем участке траектории тоже были бы видны (даже гиперзвуковой «Кинжал» виден).

Кроме того, у агрессора этот участок просто напичкан ПВО еще с советских времен. Она бы обязательно засекла атакующие ракеты. Не факт, что удалось бы сбить, но попытались бы обязательно. Точно так же попытались бы сбить наши беспилотники, которые оказались бы заметны и на радарах, и визуально. Но ПВО агрессора дремала, разморенная пляжной жарой.

В принципе, задачу подрыва складированных на аэродроме боеприпасов могла бы решить система залпового огня. Но ее невозможно скрытно подтащить на нужную дальность по морю или по оккупированной территории.

Наиболее соответствует произошедшему диверсия. Но тогда она должна войти в мировые анналы разведывательный-диверсионной работы. Потому что спланировано дерзко и выполнено филигранно.

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