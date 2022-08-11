«Проснулись от взрывов и вспышек, думали — война» 11 11.08.2022, 16:41

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Что говорят жители Гомеля о взрывах в Зябровке.

В ночь с 10 на 11 августа жители южных районов Гомеля и окрестных деревень слышали звуки, похожие на взрывы, и видели вспышки на небе.

Что видели и слышали жители Гомеля, поинтересовалось «Радыё Свабода».

«Я проснулся от сильных звуков и сначала подумал, что это гром. Но понял, что нет. Были слышны взрывы, это было от 00:25—00:30 ночи, точно не в 23:00, как пишет министерство обороны. Около второго часа ночи были другие звуки — похоже, что взлетают вертолеты», — рассказал житель Гомеля.

«Я подумала, что это гром. Даже проверила в сервисе погоды. Но никакого грома не было, были звуки именно взрывов», — рассказала жительница Гомельского пригорода.

Жители Новобелицкого района Гомеля пишут в социальных сетях, что не верят в версию возгорания техники.

«В доме стекла дрожали, какое возгорание?», — написала жительница Новобелицы.

Люди пишут, что ночью слышали до восьми взрывов

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