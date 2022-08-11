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В пятницу в Беларуси ожидается до +30°C

  • 11.08.2022, 19:19
В пятницу в Беларуси ожидается до +30°C

На юге страны пройдут грозы.

Синоптики предупредили о грозах и температуре до плюс 30 градусов 12 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет небольшая облачность. В южных районах местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит 9-15 градусов, по югу - 18 градусов. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

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