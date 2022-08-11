Чиновники провалили поручение Лукашенко 4 11.08.2022, 19:37

2,154

«За сутки» перестроить выпуск молока в тетрапаке на другую упаковку лукашистам не удалось.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко рассказал в интервью БелТА, что решить вопрос с упаковкой тетрапак до сих пор не удалось.

Шагойко уточнил, что в Беларуси тетрапак не производится, так как это довольно сложная технология. По этой причине белорусские производители молочной продукции рассматривают предложения от других стран.

Шагойко также обратил внимание на то, что есть некоторое снижение экспорта молочной продукции по причине отсутствия упаковки, но идет замещение ПЭТ-бутылками.

Ранее Charter97.org сообщал, что диктатор поручил чиновникам «за сутки» перестроить выпуск молока в тетрапаке на другую упаковку. Прошли уже вторые сутки – проблему решить не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».