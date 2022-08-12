Украинские бойцы уничтожили опорный пункт и три БМП оккупантов 1 12.08.2022, 17:11

Сработала боевая синергия.

Взводный опорный пункт и три боевые машины пехоты российских захватчиков уничтожили украинские защитники.

Видео опубликовали на ютуб-канале 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Бойцы отметили, что сработала боевая синергия: аэроразведка 15 ГУ ДВКР и «Азова» и расчеты 45 отдельной артбригады.

«Мы видим и слышим каждого оккупанта, который пришел на нашу землю убивать и грабить», — написали военные.

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