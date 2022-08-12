Украинские бойцы уничтожили опорный пункт и три БМП оккупантов

Украинские бойцы уничтожили опорный пункт и три БМП оккупантов1
- 12.08.2022, 17:11
Сработала боевая синергия.
Взводный опорный пункт и три боевые машины пехоты российских захватчиков уничтожили украинские защитники.
Видео опубликовали на ютуб-канале 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
Бойцы отметили, что сработала боевая синергия: аэроразведка 15 ГУ ДВКР и «Азова» и расчеты 45 отдельной артбригады.
«Мы видим и слышим каждого оккупанта, который пришел на нашу землю убивать и грабить», — написали военные.