«Приедет и негде жить будет»: пока россияне обсуждали причины войны с Украиной, на их глазах рухнул дом 14 12.08.2022, 17:23

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Кремлевская пропаганда в сюжете об этом происшествии убрала звук с видео.

В российском Омске прямо на глазах местных жителей произошло обрушение жилого многоквартирного дома, сообщает nv.ua.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter в пятницу, 12 августа, украинский журналист Денис Казанский.

На нем слышно, как одна из жительниц аварийного здания, комментируя появление на нем огромных трещин, жалуется на условия жизни, отмечая, что ее сын сейчас воюет в Украине.

«А за что мой сын под пулями? Вот за это? Что приедет и негде жить будет?», — возмутилась она.

При этом, как только мать оккупанта закончила причитать, произошло обрушение.

В свою очередь кремлевская пропаганда в своем сюжете о происшествии убрала звук с видео женщины, чтобы остальные россияне не услышали ее компрометирующих речей.

Омск.



В российских СМИ это видео публикуется без звука pic.twitter.com/BwY5g4BRgi — Денис Казанський (@den_kazansky) August 12, 2022

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