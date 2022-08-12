Reuters: Казахстан будет поставлять нефть в обход России 12.08.2022, 18:40

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Страна хочет начать продавать нефть через крупнейший азербайджанский нефтепровод.

Казахстан может начать продавать часть своей нефти через крупнейший азербайджанский нефтепровод «Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция)». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн топлива. Первые поставки могут начаться уже в 2023 году.

Reuters отмечает, что экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых продаж. Последние 20 лет она доставлялась по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в терминалы Новороссийска (РФ) на Черном море и дальше на мировой рынок.

После того, как в июле российский суд попытался закрыть КТК, правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности стали искать возможность контрактов с другими компаниями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наладить новые способы поставки нефти в обход России, включая перевозку сырья морем.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время», – сказал тогда он.

Приоритетным направлением он назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, не заходя на территорию России.

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