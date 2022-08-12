Белоруска победила в престижном фотоконкурсе 12.08.2022, 19:38

1,338

Юлия Шатун

Она сняла на телефон продавцов рыбы в Минске.

Белоруска Юлия Шатун победила в двух номинациях в конкурсе фото iPhone Photography Awards 2022. Суть его в том, что все участники соревнуются в таланте снимать на смартфон, рассказывает сайт belmir.by.

Юлия стала призером в категории «Серия» благодаря снимкам, объединенным темой «Продавцы рыбы на Комаровском рынке», а также снимком «Пекарня Sefa Firini» в турецком городе Трабзон - в категории «Закат». Это первая ее победа в качестве фотографа.

Но вообще ее имя было на слуху после белорусского кинофестиваля «Лiстапад’2017», в котором она неожиданно победила в конкурсе национального кино с картиной «Завтра». Парадокс заключался в том, что этот фильм был снят практически с нулевым бюджетом, а главные роли сыграли родители Юлии.

Фильм о безнадеге, в которой живет интеллигентная белорусская семья в провинции. Учитель английского языка Анатолий с трудом устраивается распространителем листовок, чтобы хоть что-то заработать. Надо ремонт в квартире закончить, да и по долгам рассчитаться - жена купила сыну зимнюю куртку в рассрочку. А еще Анатолий регулярно покупает лотерейные билеты в надежде на выигрыш. И однажды удача улыбнулась - выпал шанс съездить к морю. Но и по этому поводу у героев нет радости, впереди новые траты - купальник и плавки … И хотя это художественный фильм, возникает полное ощущение «скрытой камеры», когда мы следим за жизнью реальной семьи в их квартире.

Фильм молодой режиссер сняла на фотоаппарат за 4 дня. Юля говорит, что многое было списано из ее реальной жизни. В ту осень, когда она его снимала, параллельно сдавала вступительные экзамены в Московскую школу нового кино. Она успешно прошла, но не смогла поехать учиться, потому что на это не было денег.

Сейчас Юлия Шатун живет в Польше и продолжает заниматься кино. А с камерой телефона и фотоаппаратом, как она говорит, практически не расстается.

Заметим также, что в конкурсе iPhone Photography Awards белорусы побеждали и раньше. Так, в 2019 году Глеб Дроздов занял третье место в категории «Стиль жизни», а в 2020 году Артем Барышев завоевал первое место как «Фотограф года».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».