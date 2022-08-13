«Верхушка силовиков вокруг Путина увидела: происходит уже что-то совсем неудобоваримое» 13.08.2022, 9:54

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Группировка российских войск под Херсоном разрезана на три части.

Российская публицистка Юлия Латынина рассказала о том, что будет, когда Украина освободит Херсонскую область.

— Освобождение Херсонской области очень сильно повлияет на стойкость путинского режима, — заявила Латынина в интервью «Телеканал Київ».

Мне кажется, что освобождение Херсона повлияет на путинское представление о действительности. Ведь оно у него особое. Судя по тому, что Путин говорит и делает, он находится далеко в астрале.

Думаю, мощь путинской пропаганды будет неспособна объяснить Крым или Донбасс, а Херсон она каким-то образом объяснит. Это россияне еще «скушают»: часть путинской секты просто не знает, во что она будет верить завтра. Что ей скажут, в то она и поверит. Но это вряд ли «скушает» верхушка силовиков вокруг Путина, потому что она увидела: происходит уже совсем что-то неудобоваримое.

Они увидят, что «Акела» ослаб, и тут встанет вопрос: кто кого назначит ответственным за провал: Путин генералов или генералы Путина? И вот здесь может случиться такая штука, что Путин либо потянется за ядерной кнопкой, либо что-то случится с Запорожской АЭС.

Публицистка считает, что послать войска в Херсон — желание Путина. Опираясь на мнения военных экспертов, она говорит о блестящей операции Залужного и ВСУ, в ходе которой российские войска были разрезаны на три части.

— То есть надо понимать, что Россия не переправила огромное количество, а именно 30 батальонно-тактических групп на первый берег. Оказалось, что в тот момент, когда около десятка этих БТГ, причем самых боеспособных, оставались под Мелитополем, в этот момент Антоновский мост был уничтожен окончательно, и группировка была разрезана на две части. Еще ранее был уничтожен Дарьвский мост, таким образом российская группировка оказалась разрезана на три части.

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