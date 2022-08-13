В Украине ликвидировали наемника Вагнера, обещавшего «взять Берлин» 12 13.08.2022, 13:01

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До этого захватчик успел повоевать в Сирии и ЦАР.

Защитники Украины «демилитаризовали» очередного российского наемника частных военный компаний – Алексея Конищева. Отправляясь на войну, успевший повоевать в Сирии и ЦАР оккупант, обещал «взять Берлин», но не смог дойти даже до Киева.

Об этом рассказал в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. На родине амбициозного захватчика уже похоронили.

«Не дошел до Берлина, тем более до Киева. В Талице Свердловской области похоронили ликвидированного в Украине папашу пятерых детей – ЧВКшника Леху Конищева», – прокомментировал расследователь.

В некрологе говорится, что похороны оккупанта состоялись 12 августа. Конищев, которого OSINT-эксперт назвал «ветераном» ряда военных авантюр, прошел две чеченские войны, потом якобы служил в правоохранительных органах РФ.

Россиянин успел повоевать в Центральной Африканской Республике (ЦАР) и Сирии как наемник ЧВК, затем отправился обстреливать мирные города Украины. Обстоятельства ликвидации оккупанта на его родине не уточнили, но отметили, что мотивом для отправки на войну, скорее всего, был денежный момент.

«Он был парень, известный на всю Талицу. Прошел две чеченские кампании, потом служил в правоохранительных органах. Мы не знаем обстоятельств его гибели. Видимо [мотивом для участия в военных действиях стали], характер и денежные моменты: у него остались пятеро детей и супруга. Он был не из тех, кто сломя голову лезет на рожон. Был в ЦАР, Сирии, посвятил жизнь военной службе», – «расхвалил» убийцу мирных украинцев талицкий чиновник.

OSINT-эксперт опубликовал фото, на которых Конищев в военной форме запечатлен с еще одним военным на фоне разрисованного автомобиля. На последнем, в частности, красной краской написан призыв «за родину!», а потом белой фразы: «на Берлин», «на Киев!», «за Донбасс!!».

«Городские власти Талица пообещали оказать поддержку семье погибшего, но на «Ладу» тут явно не вытянут. Вдова Конищева соболезнования принимает по ссылке», – написал Комахидзе.

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