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Какие экзамены теперь будут сдавать в девятом и одиннадцатом классах?

  • 13.08.2022, 15:37
Какие экзамены теперь будут сдавать в девятом и одиннадцатом классах?

Школьные экзамены в новом учебном году будут проходить иначе.

В Беларуси экзамены после 9-го и 11-го класса в новом учебном году будут проходить иначе. Об этом говорится в инструктивно-методическом письме, опубликованном на сайте Национального образовательного портала.

В 2023 году девятиклассники будут сдавать четыре испытания (раньше было три), а одиннадцатиклассники – два (раньше было четыре).

В конце девятого класса учеников ждет экзамен по белорусскому и русскому языкам в виде изложения, по математике (письменная работа) и Истории Беларуси (билет). В прошлом году истории Беларуси не было – ее сдавали только выпускники.

В конце одиннадцатого класса ученики будут сдавать два экзамена: централизованный по русскому или белорусскому языку (на выбор), а также по математике. Раньше надо было также проходить испытание по иностранному языку и Истории Беларуси.

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