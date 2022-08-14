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Известные белорусские футболисты выступили на кубке в поддержку политзаключенного Ивулина

  • 14.08.2022, 18:39
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Известные белорусские футболисты выступили на кубке в поддержку политзаключенного Ивулина

Среди них — легенда киевского «Динамо» Хацкевич.

Сегодня в Варшаве проходит первый футбольный турнир белорусских любительских команд Польши в честь политзаключенного, который уже больше года находится за решеткой, сообщает «Вясна».

Среди участников такие известные спортсмены, как Илья Шкурин, Дмитрий Байдук, Денис Паречин, Сергей Михайлов, Александр Хацкевич, Степан Попов.

19 января блогеру, журналисту и футболисту «Крумкачоў» Александру Ивулину присудили два года колонии. Его признали виновным в «организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

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