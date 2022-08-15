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Президент Польши почтил память солдат УНР

  • 15.08.2022, 13:00
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Президент Польши почтил память солдат УНР

Анджей Дуда вспомнил украинских военных в День Польского Войска.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память военных Украинской народной республики на кладбище в Варшаве.

«Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил воинов УНР, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков», - говорится в сообщении.

В Польше 15 августа ежегодно отмечают День Польского Войска. Он посвящен памяти победной наступательной операции во время Варшавской битвы в 1920 году, состоявшейся в польско-большевистской войне.

День Войска Польского совпадает с церковным праздником – Вознесение Марии Божьей. Поэтому в этот день в польских костелах проводят богослужения в память о погибших военных. На кладбищах проходят память погибших.

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